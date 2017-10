Verlamde vrouw krijgt na 26 jaar (!) schadevergoeding van 1,6 miljoen KAR/RDK/SRB

06u35 0 VTM Pas 26 jaar na het ongeval waardoor de Zaventemse Inge Blockmans (29) verlamd raakte, krijgt de vrouw een schadevergoeding. "De verzekeraars ruziën al onredelijk lang", zegt haar moeder, Hilde Van Craenenbroeck.

Doctoraatsstudente Inge, die in het VTM-programma 'Over Winnaars' met Koen Wauters de derde plaats haalde in een internationale wedstrijd rolstoeldansen, krijgt van de rechter 1,6 miljoen toegekend. Inge raakte verlamd na een ongeval, toen ze twee was. Haar vader, oma en broertje overleefden de klap niet. Haar grootvader (nu 85), die achter het stuur zat, werd veroordeeld voor onopzettelijke slagen en verwondingen.



"Maar wij hebben hem nooit iets verweten", zegt mama Hilde. "Eigenlijk weten we nog altijd niet wat er die dag precies gebeurd is, want er waren geen getuigen. Het grootste probleem is dat dit al sinds 1994 aansleept, zonder dat iemand kan uitleggen waarom. We hebben dezelfde verzekeringsmaatschappij, dus het is KBC tegen KBC."