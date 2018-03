Verlaging registratierechten gaat in op 1 juni TT

16 maart 2018

14u24

Bron: Belga 4 De verlaging van de koopbelasting in Vlaanderen gaat in op 1 juni. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) bekendgemaakt. "We willen de burgers duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. De verlaging van de koopbelasting voor de gezinswoning zal ingaan op 1 juni", aldus Tommelein.

Eind 2017 bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de registratierechten die men moet betalen bij de aankoop van een woning. Het standaardtarief gaat daarbij van 10 naar 7 procent en voor bescheiden woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. Die vrijstelling komt overeen met een korting van 5.600 euro. Volgens de regering zal de hervorming meer gezinnen in staat stellen een eigen woning of appartement te kopen.

In afwachting van de effectieve start van de hervorming lijken mensen de aankoop van vastgoed wel uit te stellen. Zo was er in februari een daling in vastgoedtransacties van 7,9 procent.

Wat de startdatum betreft, was eerder al sprake van 1 juni. Die datum is nu ook door de Vlaamse regering bevestigd op voorstel van minister Tommelein. "We willen de burgers duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. We hebben de hervorming zo snel als mogelijk goedgekeurd. Het dossier gaat nu naar het parlement, we zullen vragen om dit dossier spoedig te behandelen. Zo zal de verlaging van de koopbelasting voor de gezinswoning vanaf 1 juni een feit zijn."