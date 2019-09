Verlaat Michel Lelièvre gevangenis met enkelband én werkloosheidsuitkering? AW

20 september 2019

14u21 0 Michel Lelièvre, de voormalige handlanger van Marc Dutroux, zit momenteel nog zijn gevangenisstraf van 25 jaar uit in de gevangenis van Ittre. En als hij die binnenkort zou mogen verlaten (met een enkelband), heeft hij meteen een verblijfplaats én werkloosheidsuitkering. Dat schrijft het Nieuwsblad.

Het hof van assisen van Aarlen veroordeelde Lelièvre in 2004 tot 25 jaar cel als medeplichtige van Marc Dutroux. Het hof achtte Lelièvre onder meer schuldig aan de ontvoeringen van Sabine Dardenne, Laetitia Delhez en An Marchal, en de opsluiting en foltering van Sabine, Laetitia, An en Eefje Lambrecks.

Hij zit reeds sinds 1996 in voorhechtenis waardoor hij zijn straf binnen twee jaar heeft uitgezeten. Daarom vroeg Lelièvre enkele dagen geleden aan de strafuitvoeringsrechtbank om alvast vrijgelaten te worden onder elektronisch toezicht. Er is een kans dat zijn aanvraag wordt goedgekeurd omdat hij een vaste verblijfplaats kan voorleggen: een bescheiden studiootje volgens zijn advocaat.

Hoe iemand die zo lang in een gevangenis heeft gezeten zo’n studiootje in godsnaam betaalt? Met een werkloosheidsuitkering. En die ontvangt hij meteen zodra hij vrijkomt, onder elektronisch toezicht weliswaar. “Iemand die al eens werkloos is geweest en dat na verloop van tijd opnieuw wordt, moet geen wachttijd meer doorlopen”, aldus de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan het Nieuwsblad. “Hetzelfde geldt voor wie uit detentie komt.”