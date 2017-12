Verkracht meisje wachtte 16 jaar om klacht in te dienen tegen babysitter, maar nu is hij toch veroordeeld sam

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 49-jarige man veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel wegens aanranding en verkrachting tijdens het babysitten. De slachtoffers waren twee jonge zusjes, van wie een zestien jaar wachtte om klacht in te dienen.

Johan D. uit Leuven kwam bij de twee jonge slachtoffers aan huis in Oud-Heverlee om te babysitten. Tussen 1995 en 1998 maakte hij zich schuldig aan zedenfeiten op de twee zusjes. Hij verkrachtte een van hen en randde het andere meisje aan.

Een van de slachtoffers was amper 10 jaar oud op het moment van de feiten. Zij wachtte tot ze 26 jaar was om klacht in te dienen. In 2015 startte het onderzoek naar het misbruik in de jaren negentig.

Op de zitting verklaarde D. dat hij beseft dat hij nooit van zijn neiging tot pedofilie verlost raakt. In 2001 kreeg hij al eens drie jaar cel met uitstel voor seksueel misbruik van kinderen in La Roche, Leuven, Tervuren en Huldenberg. Die feiten dateren van de periode 1993 tot 1997.