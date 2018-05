Verkopers betrapt met wagen propvol illegale sigaretten kv

30 mei 2018

21u11

Bron: Belga 4 De lokale politie van de zone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek) heeft vlakbij het Weststation, in Sint-Jans-Molenbeek, een illegale handel in sigaretten opgerold. Vier verdachten werden opgepakt en meer dan 5.000 pakjes sigaretten en 9.155 euro werden in beslag genomen. Dat meldt de politie Brussel West vanavond.

De politie Brussel West had informatie gekregen dat een aantal mensen zich vlakbij het Weststation bezighield met een illegale handel in sigaretten en opende daarop een onderzoek. Toen de politie ter plaatse poolshoogte ging nemen, merkten de agenten een voertuig waarvan de achterbank en de koffer tot aan het dak gevuld waren met grote tassen. In het voertuig bleken verschillende duizenden pakjes sigaretten te liggen, naast enkele verboden wapens.

De politie voerde daarop een huiszoeking uit bij de bestuurder, waar nog een vijf kartons sigaretten gevonden werden, alsook 7.700 euro en het paspoort van de passagier. In de woning van die passagier lag dan weer 1.455 euro en verschillende lege sigarettenfardes. In totaal vond de politie 5.030 pakjes sigaretten en 9.155 euro. Vier verdachten werden uiteindelijk ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.