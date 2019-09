Verkooppunten Thomas Cook België failliet: 500 werknemers verliezen wellicht hun job LH

30 september 2019

17u10 18 Er is geen oplossing gevonden om een doorstart te realiseren voor Thomas Cook Retail België. Het bedrijf had tegen vandaag 5 miljoen euro nodig, maar dat geld is dus niet gevonden. Dat bevestigt een vakbondsbron aan HLN. Een faillissement lijkt nu onvermijdelijk. 500 werknemers komen wellicht op straat te staan.

Vorige week waren al drie vennootschappen van Thomas Cook België die reizen organiseren, samen goed voor 75 werknemers, failliet verklaard.

Het was de bedoeling om met de vierde vennootschap, Thomas Cook Retail België, een doorstart te realiseren. Die vennootschap was met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann-winkels en Thomas Cook-shops.

CEO Jan Dekeyser had eind vorige week aan de vakbonden gezegd dat er tegen vandaag 5 miljoen euro moest worden gevonden. Met die fondsen zou de directie van Thomas Cook België de komende drie maanden door kunnen komen, en op die manier 500 jobs te redden. Zonder succes dus.

“Ondanks zeer intensieve gesprekken met verschillende partijen tot het laatste ogenblik is er jammer genoeg geen akkoord over deze noodzakelijke korte termijn financiering", schrijft Thomas Cook Retail Belgium in een persbericht. “De raad van Bestuur van Thomas Cook Retail Belgium is daardoor genoodzaakt om alsnog de boeken van de vennootschap neer te leggen. De tsunami die door het faillissement van de Thomas Cook Group werd veroorzaakt bleek te groot.”