Verkoop van rookwaren aan minderjarigen verboden vanaf 1 november kv

27 oktober 2019

05u19

Bron: Belga 0 De verkoop van tabaksproducten, zoals sigaretten, roltabak en e-sigaretten, aan minderjarigen is vanaf 1 november verboden. De leeftijdslimiet wordt zo opgetrokken van 16 naar 18 jaar.

Het verkoopverbod zal niet onmiddellijk tot bijkomende controles leiden. "Het is ook niet de bedoeling om verkopers meteen te sanctioneren. In eerste instantie zullen we vooral waarschuwingen geven", zegt Paul Van den Meerssche, het hoofd van de inspectiedienst. "We verwachten wel dat de controles eenvoudiger zullen worden, omdat we met homogonere groepen zitten bij controles aan bijvoorbeeld secundaire scholen".

België was een van de weinige Europese landen waar de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen nog werd toegelaten.