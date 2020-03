Verkoop van planten en bloemen in voedingswinkels kan WDw

24 maart 2020

14u51

Bron: Belga 0 Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen voortaan opnieuw ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de maatregelen van social distancing. Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen blijven als 'niet-essentiële' handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn.

"Het is een uitbreiding van een eerder ministerieel besluit", zegt Stephanie Deleul, communicatiemanager van Arvesta, de groep met onder meer de AVEVE-winkels. Voor het nieuwe besluit mochten de AVEVE-winkels enkel voeding (onder andere bakbloem, lokale zuivel- en voedingsproducten) en dierenvoeding verkopen. "Er waren zeer veel vragen rond de verkoop van zaai- en plantgoed met de nakende start van het moestuinseizoen voor de zelfvoorziening van voeding", zegt Deleul.

Voor tuinders is die uitbreiding naar planten belangrijk. De preventieve gezondheidsvoorwaarden, zoals het beperken van het aantal aanwezigen en de winkelduur tot maximum dertig minuten, blijven onverminderd gelden.

We kiezen voor de gezondheid van de florist en de consument Koen Van Malderen, directeur KUFB

De Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB), de beroepsvereniging van de floristen, was geen vragende partij voor de uitbreiding naar de verkoop van bloemen en planten. "Voor bloemenwinkels is dit gezien de kleine oppervlakte niet werkbaar om de hygiëne te garanderen. Voor ons is de hinderpremie van de overheid voor de opgelegde sluiting belangrijk. Bovendien is de online activiteit belangrijk en die begint te werken. We kiezen voor de gezondheid van de florist en de consument", zegt Koen Van Malderen, directeur van de KUFB.