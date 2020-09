Verkoop van Belgisch bier blijft dalen MDG

Bron: Belga 0 Tijdens de eerste acht maanden van 2020 is de verkoop van het Belgisch bier gedaald met 20 procent vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dat meldt de sectorfederatie Belgische Brouwers.

Bij de voorstelling van het jaarverslag liet Belgische Brouwers weten dat 2019 een goed jaar was. Toen was ook al duidelijk dat door de coronacrisis en de sluiting van de horeca de bierconsumptie tijdens de eerste vijf maanden van 2020 drastisch was gedaald.

Lichte heropflakkering in juni bij heropening horeca

Het aantal verkochte volumes bij de retail en de horeca daalde tot eind augustus met 20 procent vergeleken met de eerste acht maanden van 2019. "Bij de heropening van de horeca in juni was er een lichte opflakkering in de verkoop", legt Nathalie Poissonnier van Belgische Brouwers uit. "Maar in juli en augustus zette de daling zich opnieuw door.”

Poissonnier verwacht dat heel 2020 geen goed jaar zal worden. "We hebben natuurlijk geen kristallen bol. We zouden al blij zijn met een status quo, maar ik vrees dat ook dat te optimistisch is. Alles zal afhangen van de verdere evolutie van het coronavirus en de opgelegde maatregelen", aldus Poissonnier.

