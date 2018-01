Verkoop van bedrijfswagens blijft stijgen HA

Ondanks de internationale pleidooien om de groei van het aantal bedrijfswagens in ons land drastisch te beperken, is daar weinig van te merken in de verkoop. Met dank aan de goed draaiende economie groeit de bedrijfsmarkt voor het derde jaar op rij.

Vorig jaar werden 292.734 nieuwe bedrijfswagens ingeschreven. Dat zijn er 3,2 procent meer dan het jaar voordien, leren cijfers van de automobielfederatie Febiac, schrijft De Tijd.

Volgens de autofederatie Traxio is de groei te danken aan de opkomst van de 'cafetariaplannen' bij grote bedrijven. "Daarbij kiezen veel werknemers nog altijd voor een auto", zegt woordvoerder Philippe Decrock in de krant. "We verwachten dat fiscale veranderingen, zoals de cash-for-car waarbij werknemers hun bedrijfswagen voor cash kunnen inruilen daarop weinig impact hebben", klinkt het bij leasefederatie Renta.