Verkoop tweedehands auto's zakt wat in door coronacrisis JG

26 maart 2020

12u03

Bron: Belga 0 De verkopen van tweedehands auto's zijn mede door de coronacrisis sterk teruggelopen. In de eerste 25 dagen van deze maand wisselden 117.180 tweedehandswagens van eigenaar, becijferde dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive. Een jaar eerder waren dat er in dezelfde periode nog ruim 9.000 meer.

De afname met 8,2 procent komt voor een groot deel door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om dat in te dammen. De verkopen tussen consumenten onderling daalden met 8,7 procent. Autobedrijven verkochten 6,5 procent minder tweedehands auto's.

Opvallend is verder dat het aantal APK-keuringen met 5,3 procent is toegenomen. Mogelijk hebben mensen nu ze thuis werken meer tijd om overdag naar de garage te gaan daarvoor. In zwaar getroffen provincies als Noord-Brabant (10 procent meer APK-keuringen) en Limburg (19 procent meer keuringen) lag de stijging nog hoger.