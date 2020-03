Verkoop patisserie in vrije val, brood blijft gegeerd JG

26 maart 2020

17u04

Bron: Belga 7 De alsmaar strengere maatregelen in ons land tegen de uitbraak van het nieuwe coronavirus, met onder meer de richtlijn om thuis te blijven en de sociale contacten te beperken, beïnvloeden de omzet van bakkers. Volgens de Franstalige sectorfederatie zakt hun zakencijfer met gemiddeld 50 à 60 procent. Vooral de verkoop van patisserie boert achteruit, brood daarentegen blijft wel in trek en verkoopt zelfs beter dan vroeger.

De Belg verkiest nu de bakker boven de supermarkt om een brood te kopen. "Misschien omdat men vreest dat het brood in supermarkten meer wordt aangeraakt", aldus Albert Denoncin, voorzitter van de sectorfederatie.

Maar volgens hem komen de mensen binnen bij de bakker om er zo snel mogelijk weer buiten te zijn. Veel tijd voor extraatjes zoals gebak heeft men niet. Daarnaast zijn ook de bestellingen voor de horeca tot nul herleid.

De sector betreurt ook dat ze niet kan beschikken over beschermingsmateriaal zoals mondmaskers en ontsmettende handgels. Ook de opgelegde anderhalve meter afstand houden in de bakkersateliers blijkt geen evidentie. "Door de beperkte oppervlakte is de situatie er op sommige plaatsen gespannen. Sommige werkgevers hebben daarom besloten om een deel van hun personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten", zegt Denoncin.