Verkoop glyfosaat aan particulieren vanaf volgende week verboden ADN

26 september 2018

18u03

Bron: Belga 3 Particulieren zullen vanaf zaterdag 6 oktober in Belgische winkels niet langer totaalherbiciden op basis van glyfosaat, zoals het befaamde Roundup, kunnen kopen. Vandaag werd het koninklijk besluit over dat verkoopsverbod gepubliceerd.

Behalve een bekend product als Roundup gaat het ook om meststoffen die onkruidverdelgers bevatten of onkruidbestrijders voor het gazon. In totaal worden, volgens de Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, tientallen producten van de markt gehaald. Voor selectieve herbiciden is maandag 31 december de laatst mogelijke verkoopdag.

In het koninklijk besluit staat niet vermeld welke straffen handelaars kunnen krijgen die het verkoopsverbod overtreden. Onverkochte producten kunnen terug naar de leverancier - hoewel zij niet verplicht zijn producten terug te nemen - of zullen vernietigd moeten worden.

Professionelen

Professionele tuinaannemers zullen dergelijke producten wel kunnen blijven gebruiken in tuinen van particulieren. Al eerder gold er, onder meer in Vlaanderen, een verbod op het gebruik van de producten door particulieren, hoewel particulieren de producten wel nog altijd konden kopen. Daaraan heeft de federale wetgever nu dus een mouw gepast.

Javel

Handelsfederatie Comeos noemt de ingreep"slecht voor de Belgische handel". De organisatie wijst erop dat deze producten wel nog altijd online en in het buitenland gekocht kunnen worden.

Nog volgens Comeos is deze maatregel van de federale regering ook slecht voor het milieu, omdat gebruikers nu ook alternatieven zullen inzetten "die schadelijker zijn". Het gaat dan om producten zoals javel en azijn, die bovendien in te grote hoeveelheden gebruikt zullen worden, "om zeker te zijn van een voldoende effect".