Verkoop en huurovereenkomsten voortaan enkel digitaal ondertekend bij immokantoor in Gent AW

21 augustus 2018

14u01

Bron: Belga 0 Immokantoor Dewaele verkoopt dinsdag in Gent voor het eerst een huis volledig digitaal. In samenwerking met de FOD Financiën lanceert de vastgoedgroep een platform waarop huurders en kopers hun contract digitaal kunnen ondertekenen. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo spreekt van een "grote stap vooruit", waardoor de aankoop of huur van een woning vlotter zal verlopen. Al moeten notariële akten wel nog steeds op de traditionele manier beklonken worden.

In de toekomst kunnen kandidaat-kopers hun (ideale) woning niet alleen online zoeken, met een elektronische identiteitskaart zullen ze ook de compromis kunnen downloaden, lezen en ondertekenen. Ook het opzeggen van een contract zal op termijn voor huurders en verhuurders op die manier mogelijk worden.

Vastgoedkantoor Dewaele demonstreerde dinsdag in aanwezigheid van De Croo de eerste volledig digitale transactie. "Vandaag gaat nog steeds veel tijd verloren in het opsturen van documenten en wachten op handtekeningen. Een proces dat zelfs weken in beslag kan nemen", zei CEO Filip Dewaele. Voor het vastgoedkantoor betekent het digitaliseren van de handtekening een "gigantische tijdswinst" en kunnen alle documenten in principe in een mum van tijd door alle betrokken partijen gehandtekend worden.

Struikelblokken

Een administratieve stap die heel wat voeten in aarde had. "De twee laatste struikelblokken waren de plaatsbeschrijving en de digitale handtekening", zigt minister De Croo (Open VLD). "De registratie van een plaatsbeschrijving moest door het ministerie van Financiën via digitale weg aanvaard worden." Maar ook de geldigheid van een digitale handtekening moest wettelijk gebetonneerd zijn. "Dat kon volgens het vonnis van een Antwerpse rechtbank vorig jaar niet. Enkele maanden geleden hebben we de wet verduidelijkt om dit toch mogelijk te maken."

De digitalisering betekent het einde van heel wat minder administratieve rompslomp. Zo worden jaarlijks ongeveer 140.000 onderhandse overeenkomsten gesloten in ons land, telkens goed voor tientallen pagina's in meerdere exemplaren.