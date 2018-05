Verkoop drones zit in de lift, gebruikers krijgen strengere regels opgelegd Rob Van herck Jeroen Van der Auwera

10 mei 2018

21u51

Bron: VTM NIEUWS 2 In het eerste kwartaal van 2018 zijn er al 10.400 drones verkocht. Dat is twintig procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Samen met het groeiende aantal, zijn ook de regels errond verstrengd. Zo mag jij bijvoorbeeld maar tien meter hoog vliegen, en enkel in je eigen tuin, wanneer die niet in een beschermd gebied valt. Het vliegen met drones blijft dus voor veel mensen beperkt. Alleen wie een examen aflegt en een vliegbewijs haalt, mag het. En zelfs dan blijft alles streng gereguleerd.

Wie de regels aan zijn laars lapt, riskeert boetes vanaf 50 euro per inbreuk. Om dat te vermijden, lanceert Belgocontrol in juni een app waarop dronepiloten meteen kunnen zien of ze ergens mogen vliegen.