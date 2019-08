Verkoold vrouwenlichaam teruggevonden in Luiks bos: “Ze is al enkele maanden geleden overleden” ttr

30 augustus 2019

16u15

Bron: belga 6 binnenland Het verkoolde lichaam dat gisteravond ontdekt werd in Luik is dat van een vrouw die al een tijd geleden zou overleden zijn. Dat bevestigt het parket. De identiteit van het slachtoffer kon nog niet achterhaald worden, maar het gerecht gaat intussen wel uit van een criminele daad.

Het verkoolde lichaam werd door een wandelaarster aangetroffen omstreeks 20.30 uur in het bos bij het speelplein van Cointe, aan de boulevard Gustave Kleyer in Luik. Het lijk lag buiten de paden verstopt.

Voorlopig kon nog niet achterhaald worden om wie het gaat. Maar volgens de eerste elementen van het onderzoek overleed de dame twee tot vier maanden geleden. Het is niet duidelijk of ze ter plaatse is gestorven, of haar lijk naar het bos werd gebracht.

“De wetsdokter zal nu eerst proberen om het slachtoffer te identificeren door de lijst van vermiste personen te vergelijken met de eerste elementen uit het onderzoek”, legt de eerste substituut van het Luikse parket uit. Een autopsie moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Die zou vandaag nog plaatsvinden.