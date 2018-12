Verknal uw feest straks niet: zelf vuurwerk afsteken is gevaarlijk HA

31 december 2018

Bron: Belga 0 Liefhebbers van vuurwerk tellen de uren af. Verschillende steden organiseren vannacht een professioneel vuurwerkspektakel om het nieuwe jaar in te luiden. Zelf aan de slag gaan met vuurwerk is levensgevaarlijk en op meerdere plaatsen verboden. Vorig eindejaar zijn er 24 ongevallen met vuurwerk gemeld, zegt minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

In Brussel wordt om middernacht aan Paleis 5 op de Heizelvlakte een gigantisch vuurwerk ontstoken. Antwerpen houdt traditiegetrouw een groot vuurwerk vanop een ponton in de Schelde, feestvierders verzamelen op oudejaar aan de Scheldekaaien. De Grote Markt in Mechelen vormt het decor voor een grote openluchtparty met zicht op het vuurwerk. In Gent vindt het vuurwerkspektakel plaats aan Portus Ganda, Limburgers trekken naar het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Ook in Brugge is er om middernacht vuurwerk op 't Zand, net als onder meer op het strand ter hoogte van het Casino-Kursaal in Oostende.

Slachoffers

De computergestuurde vuurwerkshows worden in goede banen geleid door professionals. Wie in de privésfeer vuurwerk afsteekt, staat meestal niet stil bij de mogelijke gevolgen. Als het foutloopt, gaat het meestal meteen grondig fout. Slachtoffers die een vuurwerkongeval nog kunnen navertellen, zijn getekend voor de rest van hun leven.



De vzw OsCare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor patiënten met brandwonden en littekens, waarschuwt met niet mis te verstane campagnes om zelf geen vuurwerk af te steken. “Vuurwerk als dessert? Laat het dessert je feestje niet verknallen!", "Gebruik je verstand of verlies een hand!", of nog: "De brandweer kan vanavond niet in elke tuin in Vlaanderen gaan staan!". Met de slogan "Gebruik je verstand of zet een woning in brand!" wijst de vzw specifiek op het gevaar van wensballonnen.

Vuurwerkbatterijen

Ook de brandweer vraagt met aandrang om niet zelf aan de slag te gaan met vuurwerk. Toch zullen sommigen die raad allicht opnieuw in de wind slaan. Heel veel Belgen trokken de afgelopen weken naar Nederland om illegaal vuurwerk te kopen. Vooral vuurwerkbatterijen zijn populair omdat die in ons land grotendeels verboden zijn.

