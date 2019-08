Verkiezingsspook duikt alweer op: trekken we in januari of februari opnieuw naar de stembus? TT

21 augustus 2019

12u19

Bron: Le Soir, De Morgen 12 Een weinig waarschijnlijk hersenspinsel, of toch een serieuze piste? Voorlopig zijn de meningen nog verdeeld, maar feit is wel dat in en rond de Wetstraat de woorden 'nieuwe verkiezingen' steeds vaker over de tongen gaan. Vooral bij de PS zouden wel wat voorstanders van een nieuwe federale stembusslag in januari of februari te vinden zijn.

Het water tussen PS en N-VA is diep. Erg diep, zo bleek afgelopen weekend nog maar eens. “Het lijkt me zelfmoord voor de N-VA om met de PS te besturen”, liet ex-minister van Financiën en vandaag Europees parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) bijna drie maanden na de verkiezingen in onze krant optekenen. PS-politica Laurette Onkelinx kon het in De Tijd niet méér met Van Overtveldt eens zijn, zo leek het wel. PS en N-VA noemde ze “onverenigbaar”. En gisteren zei CD&V’er Pieter De Crem nog ferm dat het partijprogramma van de PS “haaks staat op wat we in Vlaanderen willen”.



Hoe moet het verder, nu de informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders nog niet veel verder zijn gekomen dan beide partijen één keer samen te brengen voor een rondetafelgesprek van enkele uren, zonder enig resultaat?

Verkiezingen na nieuwjaar?

De krant Le Soir brengt vandaag alvast een groot nummer met als titel ‘Het scenario dat circuleert: opnieuw naar de stembus ’. Er zou zelfs al een periode zijn: januari of februari, nadat de regionale regeringen uit de startblokken zijn geschoten, en er nog een reeks koninklijke informateurs-onderhandelaars het veld zijn uitgestuurd.



Volgens de Franstalige krant circuleert die piste ‘op een hoog niveau’ in de Wetstraat omdat de uitslag van 26 mei geen enkele werkbare coalitie heeft opgeleverd. “Op federaal vlak gebeurt er niets”, zegt een belangrijk politicus.

Waar naartoe met Belgi ë?

Nieuwe federale “verkiezingen van de waarheid” zouden soelaas moeten brengen. Die zouden meteen als voordeel hebben dat elke partij in de voorafgaande campagne duidelijk kan maken waar ze met het land naartoe wil. Aan de kiezer dan om zijn oordeel uit te spreken over één duidelijk thema. Bij verschillende partijen zou dan ook de hoop leven dat de meeste kiezers de confederale plannen van N-VA niet smaken.

Ook binnen de PS circuleert de piste volgens waarnemers en anonieme bronnen. De Franstalige socialisten zouden hopen dat de N-VA verzwakt uit een nieuwe stembusslag komt, nog meer ten koste van het Vlaams Belang dan op 26 mei. Langs Franstalige kant hoopt de PS dan weer dat de uiterst linkse PTB beschadigd uit de onderhandelingen voor de Waalse regering is gekomen en zich “belachelijk” heeft gemaakt. Het cdH ligt sowieso op apegapen, en met premier Charles Michel die tegen dan naar Europa is verkast (en mogelijk ook Didier Reynders) is ook de MR een boegbeeld kwijt.

“Niemand wil het, iedereen spreekt erover”

Toch blijft de vraag hoe realistisch het scenario is. “Niemand wil het, iedereen spreekt erover”, erkent Le Soir zelf. In De Morgen sussen ook verschillende waarnemers. Nieuwe verkiezingen brengen het risico met zich mee dat de extreme partijen nog meer versterkt worden.

Laat er sowieso eerst meer duidelijkheid komen in de Vlaamse en vooral de Waalse regeringsvorming, en dan zien we wel, klinkt het. Pas dan hebben zowel Bart De Wever als Elio Di Rupo de handen vrij om elkaar diep in de ogen te kijken. Ook is dan duidelijk of Ecolo in Wallonië nog aan boord blijft en zo eventueel federaal nog kan depanneren om een paars-groene regering zonder N-VA mogelijk te maken.