Verkiezingskoorts in Brugge laait op: vandalen maken een Mazda van lijsttrekker Mercedes Van Volcem Mathias Mariën

30 augustus 2018

10u02

Bron: Eigen berichtgeving. 2 De naderende verkiezingen laten de Brugse stemmer duidelijk niet koud. Enkele vandalen bekladden een groot verkiezingsbord van kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus) vlakbij het station in Brugge. De inspiratiebron voor het 'kunstwerk'? De kandidate haar naam.

Zoals je kan zien, namen de vandalen uitgebreid de tijd om het verkiezingsbord te herwerken. Van Volcem kreeg een grote Spaanse snor, blosjes op de wangen én ze kreeg meteen een andere naam en slogan: "Mazda Van Volcem, vroemvroem", is het nieuwe opschrift. Bovenaan het bord bleef de oorspronkelijke slogan "een nieuwe motor voor Brugge" wel staan. Die woordspeling maakt alvast duidelijk dat Van Volcem dezelfde humor geniet als de vandalen.



Enkel de subtiel bijgetekende middelvinger maakt het plaatje iets minder grappig. Mercedes zelf kan er - voorlopig - nog wel de humor van inzien. In het verleden werd al eens spottend gedaan over haar voornaam. "Geef je Fiat aan Mercedes", was een van de meest gehoorde ‘grapjes’.

Het is nog niet duidelijk of er nog verkiezingsborden werden beklad.