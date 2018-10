VERKIEZINGEN. Ontdek hier het loon van uw burgemeester en schepenen HR

11 oktober 2018

07u40

Bron: Cumuleo 0 Zondag trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uw stem zal invloed hebben op het beleid voor de komende zes jaar in uw gemeente, maar ook op het leven van de verkozen politici. Eens de coalitiebesprekingen zijn afgerond en er een meerderheid is, worden de mandaten verdeeld. Ontdek hier wat uw burgemeester en zijn schepenen verdienen.

Voor de berekening van het salaris van de burgemeester en schepenen zijn de gewesten bevoegd. Bijgevolg zijn er drie verschillende berekeningssystemen, voor een bijna identiek resultaat. Het komt erop neer dat de burgemeesters en schepenen in Vlaanderen per maand enkele tientallen euro's meer verdienen dan hun collega's in Wallonië en Brussel.

In Vlaanderen wordt het loon van de burgemeester berekend op basis van het inwonersaantal van de gemeente. Er zijn in totaal 22 schalen, afhankelijk van het aantal inwoners.

De wedde van schepenen en de OCMW-voorzitter wordt berekend als percentage van het loon van de burgemeester: 60% in gemeenten tot 50.000 inwoners, en 75% van de wedde van de burgemeester in gemeenten vanaf 50.001 inwoners.

Zopas nog kregen de burgemeesters en schepenen opslag, aangezien er op 1 oktober een indexering was van hun lonen. De lonen op de kaart zijn berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente in 2012. In gemeentes waar het aantal inwoners sindsdien gestegen is, zullen de burgemeesters na de verkiezingen dus mogelijk in een hogere schaal terechtkomen.

Raadsleden

Gemeenteraadsleden krijgen geen vast loon. Zij krijgen een vergoeding per bijgewoonde vergadering, het presentiegeld. Daarnaast kunnen ze kosten terugbetaald krijgen die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.

In Brussel zijn de lonen van burgemeesters en schepenen vastgelegd in de Nieuwe Gemeentewet. Daar zijn maar negen salarisschalen.

