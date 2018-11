Verkeerswisselaar E40 in Zwijnaarde vanaf deze avond dicht

05 november 2018

14u17

Bron: Belga

De drie lussen van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde gaan vanaf vanavond dicht. Het wegdek op de drukke verkeersas krijgt een grondige renovatie. Het verkeer moet daardoor aan sterk verlaagde snelheid over twee versmalde rijstroken. Dat zal zeker tijdens de spits lange files veroorzaken. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt automobilisten om in de mate van het mogelijke alternatieve vervoersmodi te overwegen.