Verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen: 6,9 procent van bestuurders reed te snel SVM

28 februari 2020

17u38

Bron: Belga 0 Bij controles op de Verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen reed 6,9 procent van de 49.096 gecontroleerde bestuurders te snel. Dat laat de federale politie weten.

De Verkeersveilige dag herdenkt de kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth. Door plots opkomende dichte mist vielen er toen tien doden en 56 zwaargewonden. Meer dan 200 voertuigen waren betrokken.

De provincie Oost-Vlaanderen riep naar aanleiding van het ongeval de verkeersveilige dag in het leven. Die vond gisteren voor de 24ste keer plaats.

"Er werden in totaal bijna 50.000 voertuigen gecontroleerd, en daarvan reed 6,9 procent te snel”, zegt commissaris Alexander De Baets. “Dat is minder dan de 7,2 procent van vorig jaar, maar wel meer dan de jaren daarvoor. Dit jaar werden er wel opvallend minder rijbewijzen ingetrokken. Nu waren het er zeven. Vorig jaar waren het er nog zestien, in 2018 zelfs 35. We zien dus een vrij constante in het aantal overtredingen, maar de mate waarin de snelheid overtreden werd is nu kleiner dan de voorbije jaren.”