Verkeersruzie met dodelijke afloop op E42: Luikenaar rijdt over uitgestapte trucker mvdb

05 november 2019

15u39

Bron: La Meuse - Belga 12 UPDATE Een Luikse vijftiger is gearresteerd en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor doodslag op een Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Voorbijgangers troffen op 23 oktober op de parking van de E42 in Couthuin (provincie Luik) het levenloos lichaam van de trucker naast zijn oplegger aan. De opgepakte man (50) reed na een verkeersruzie met zijn bestelwagen over de uitgestapte chauffeur heen en vluchtte weg.

De bestuurder van de bestelwagen en de trucker reden die woensdagochtend iets na 9.00 uur in de richting van Namen. De automobilist was volgens La Meuse van oordeel dat de trucker te snel reed. Hij stak de vrachtwagen voorbij en remde opzettelijk bruusk, waardoor de trucker hetzelfde moest doen om een aanrijding te vermijden. Het leidde tot een woordenwisseling. Beide voertuigen zetten hierna hun weg verder. Enkele minuten later nam de trucker de afslag naar het parkeerterrein en stootte daar op de bewuste bestelwagen.

De vijftiger zat achter het stuur en zag hoe de trucker zijn cabine verliet en op de bestelbus kwam afgestapt . Hij reed over de man en vluchtte weg. Hij stierf ter plekke. Speurders konden aan de hand van bewakingscamerabeelden na dagen onderzoek de bestelwagen identificeren. De vijftiger kon vorige dinsdag thuis worden ingerekend.

De verdachte moest gisteren voor de raadkamer verschijnen, en die heeft de invrijheidstelling onder toezicht bevolen. Het Luikse parket heeft daarop laten weten in beroep te gaan tegen de beslissing bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.



Over de precieze nationaliteit van de overleden trucker bestond enige onduidelijkheid. La Meuse spreekt van een Nederlander, terwijl het parket van Luik in een oproep tot getuigen enkele dagen na de feiten het had over een vrachtwagenchauffeur met de dubbele Duitse en Turkse nationaliteit. Het parket spreekt nu ook van een Nederlander.