Verkeersruzie escaleert in Brussel: auto rijdt verder met fietser op motorkap

SRB

25 februari 2019

21u54

0

In een opmerkelijke video die circuleert op sociale media is te zien hoe een man met een fietshelm op zich in Brussel vastklampt op de motorkap van een auto. De bestuurder van de zilveren SUV rijdt eerst langzaam door, maar geeft steeds meer gas. Toch gaat de fietser niet van zijn motorkap af. Aan het eind van de Wetstraat gaat hij de bocht om terwijl de fietser nog altijd op zijn auto hangt.