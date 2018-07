Verkeersrechter D'hondt waarschuwt: "Dronken bestuurders zullen door alcoholslot nu vaker kiezen te vluchten" mvdb

01 juli 2018

12u57

Bron: VRT - Eigen berichtgeving 0 Vanaf vandaag zullen bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille (tien glazen in twee uur) of meer, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Verkeersrechter Peter D’hondt van de rechtbank van Dendermonde is en blijft een zeer koele minnaar en spreekt van een erg kostelijke, moeilijk haalbare en moeilijk uitvoerbare maatregel, herhaalde hij vanmorgen in ‘De ochtend’ op Radio 1.

“Ik houd mijn hart vast bij een ongeval. De berekende opportunisten onder de verkeerscriminelen zullen nu kiezen voor een vlucht. Ze hebben er belang bij om zich pas later aan te melden bij de politie, waardoor de gemeten alcoholemie (het alcoholgehalte in het bloed) lager ligt. Ze ontlopen zo een alcoholslot".

Het alcoholslot kan al sinds 2010 worden opgelegd, maar dat is door de verkeersrechters op acht jaar tijd amper 52 keer gedaan. Ter verlijking: per jaar worden 50.000 dronken chauffeurs betrapt.

Ook somt D'hondt enkele hiaten in de wetgeving op. Een recidivist die met de fiets wordt betrapt met 1,2 promille of meer, krijgt verplicht een alcoholslot voor de auto. Professionele chauffeurs die inbreuk na inbreuk plegen, kunnen van de rechter een vrijstelling krijgen, waardoor het alcoholslot enkel van toepassing is op een personenwagen. “Ze zijn ongeschikt voor het besturen van een wagen of bromfiets, maar kunnen dus met een vrachtwagen of een bus blijven rijden, begrijpe wie kan.”

"Sprong in het diepe"

De magistraat vraag zich af hoe de uitvoering van de complexe beschermingsmaatregel in zijn werk zal gaan. Hij heeft het over “een sprong in het diepe” door de wetgever.

Eind 2016 liet D’hondt zich al eens kritisch uit over het alcoholslot. “Het is niet meer dan een lapmiddel. Het geeft ons een vals gevoel van veiligheid. De enigen die er beter van worden, zijn de fabrikanten van die sloten”, verklaarde hij toen.

D’hondt vindt het veel zinvoller om iemand tijdelijk ongeschikt te verklaren. “Hij is dan verplicht om helemaal clean te worden alvorens nieuwe examens te mogen afleggen. Dat is een ingrijpende beschermingsmaatregel, maar ik stel vast dat het bij de meesten wél helpt.”

