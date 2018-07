Verkeersproblemen in Brussel door NAVO-top: buitenring afgesloten voor doortocht delegaties

12 juli 2018

Bron: Belga

De buitenring is vanochtend opnieuw gesloten in Sint-Stevens-Woluwe komende van de E40, om de doortocht mogelijk te maken van de delegaties die deelnemen aan de NAVO-top in Brussel. De tweedaagse top, die gisteren begon, veroorzaakt veel verkeersproblemen in de hoofdstad. Die kunnen nog even aanhouden, waarschuwt Brussels Mobility.