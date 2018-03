Verkeersongeval van 27 jaar geleden nu pas voor rechtbank en er staan nog duizenden oude strafzaken klaar kv

08 maart 2018

16u48

Bron: Belga 0 De zaak van een verkeersongeval van 27 jaar geleden die woensdag voor de correctionele rechtbank van Gent behandeld werd, is zeker geen unicum. Uit de laatste betrouwbare cijfers van het college van procureurs-generaal blijkt dat er nog enkele duizenden strafzaken uit de jaren 90 van vorige eeuw hangende zijn.

De laatste cijfers van het Openbaar Ministerie dateren van 2015. Toen waren er nog 550 strafzaken hangende van voor 1996 en in totaal nog 2.810 zaken die gestart werden in de jaren 90 of daarvoor.

Na 2015 zijn er geen betrouwbare gegevens meer doordat er naar een nieuw systeem overgeschakeld werd bij de correctionele parketten. "Dat ging gepaard met onverwachte moeilijkheden en vertragingen die ervoor zorgden dat de statistisch analisten geen betrouwbare nationale statistieken meer konden produceren", klinkt het bij het college van procureurs-generaal, dat pas dit voorjaar de statistieken van 2016 en 2017 zal publiceren.

De zaken uit de jaren 90 zijn voor het overgrote deel te vinden in de rechtsgebieden van Luik, Brussel en Bergen, en in mindere mate in die van Antwerpen en Gent. De parketten kregen eerder al de opdracht van het college van procureurs-generaal de stock aan oude dossiers op te ruimen.