Verkeerslichten op vijf zwarte kruispunten A12 aangepakt: hinder verwacht jv

14 november 2018

15u27

Bron: belga 0 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt de komende weken de verkeerslichten aan op vijf zwarte kruispunten van de A12 en de parallelweg Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar en Wilrijk. De lichten worden aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer die sinds afgelopen zomer stelselmatig in gebruik wordt genomen. Het verkeer zal tijdens de werken wel wat hinder ondervinden.

De kruispunten met de Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehodreef/Atomiumlaan waren alleen al in de periode 2014-2016 samen goed voor 97 verkeersongevallen. In meer dan driekwart van de gevallen was de onoverzichtelijke verkeerssituatie een van de bepalende factoren. Daarom laat AWV nu verschillende aanpassingen aan de verkeerslichten(infrastructuur) uitvoeren.

Conflictvrij

Kruispunten worden maximaal conflictvrij gemaakt, zowel tussen wegverkeer en fietsers/voetgangers als tussen wegverkeer onderling.

Aan het kruispunt van de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef met de N177 zal bovendien de oversteekplaats ter hoogte van Atlas Copco plaatsmaken voor die aan het kruispunt met de Terbekehofdreef, waar het verkeer niet meer rechtstreeks de A12 zal kunnen opdraaien richting Brussel.

De werken beginnen in de nacht van woensdag op donderdag en zullen allicht tot begin december duren. Overdag is er tijdens de week geen hinder voor het verkeer, 's nachts moet het verkeer op de A12 en N177 in één richting naar één rijstrook en is er voor elk kruispunt één nacht waarbij de bermen tussen de N177 en de A12 dichtgezet worden waardoor het verkeer uit de zijstraten enkel rechtsaf kan.

De grootste hinder zal er zijn tijdens de weekends van 24-25 november en 1-2 december. Dan is er overdag enkel doorgaand - geen kruisend - verkeer mogelijk op de A12 en de N177 over één rijstrook.