Verkeersinstituut Vias: “Privatiseer deel van snelheidscontroles” LH

23 december 2019

06u35

Bron: Belga 12 Verkeersinstituut Vias wil de pakkans voor dronken chauffeurs verhogen door snelheids­controles te privatiseren. Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen vandaag. "Zo hebben meer agenten de handen vrij om alcoholcontroles uit te voeren", klinkt het.

Steeds meer automobilisten rijden 's nachts onder invloed van alcohol, blijkt uit recente cijfers van Vias. Bovendien bezondigen steeds meer 26- tot 39-jarigen zich aan dronken rijden. "Een zorgwekkende evolutie", zegt woordvoerder Stef Willems.

Het aantal controles moet omhoog, vindt het instituut dat met een voorstel komt. Als de overheid een deel van snelheidscontroles privatiseert, hebben politieagenten meer ruimte om zich bezig te houden met alcoholcontroles.

Mobiele teams

Die geprivatiseerde snelheidscontroles kunnen alleen onder strikte criteria, bepaald door de politie. Willems verwijst naar Frankrijk, waar privébedrijven via mobiele teams snelheidscontroles uitvoeren. "De wagens rijden op vaste trajecten die door de politie worden bepaald", zegt Willems. "De bedrijven worden niet betaald per boete, wel per rit.”