Verkeersinformatie op gps opnieuw gehackt: “Vuurgevecht tussen Kortrijk en UZ Gent” mvdb

13 augustus 2019

15u08

Bron: VRT 6 Wie deze ochtend op de E17 reed, heeft mogelijk valse verkeersinformatie op het dashboardscherm gelezen, meldt de VRT. Onbekenden verstuurden de boodschap “vuurgevecht tussen Kortrijk en UZ Gent”, maar uiteraard was daar niets van aan. Hackers viseren het Traffic Message Channel, het systeem dat lokale verkeersinformatie weergeeft op de gps. De politie staat redelijk machteloos.

Het is niet de eerste keer dat lokale verkeersinformatie wordt gehackt. Begin maart kregen bestuurders tussen Brussel en Gent te lezen dat ze rekening moesten houden met “een luchtaanval op de E40 tussen Aalst en kilometerpaal 30.” De boodschappen kunnen bestuurders erg in de war brengen terwijl ze aan het rijden zijn. “Veel kunnen wij er niet tegen doen”, luidde het toen bij de politie. Hackers zijn moeilijk op te sporen en blijven zo buiten schot.



Het Vlaams Verkeerscentrum gebruikt een FM-kanaal om dagelijks gecodeerde informatie over de toestand van de wegen door te sturen. Het lukt hackers om binnen te breken op het kanaal en fictieve waarschuwingen te versturen.



“Negeer deze boodschappen van flauwe grappenmakers”, aldus Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum tegenover de VRT. Hij merkt tijdens de vakantieperiode een stijging van het aantal meldingen over fictieve boodschappen op. “Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien zijn de hackers jong en hebben ze nu meer tijd. Ofwel vallen de meldingen nu meer op, omdat er minder meldingen zijn.”