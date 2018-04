Verkeershinder verwacht door werken op E314-viaduct in Wilsele kg

06 april 2018

13u21

Op 9 april starten de onderhoudswerken op het viaduct van de E314 in Wilsele. De eerste fase van de werken zal duren tot september 2018. Hoewel er gedurende deze periode twee rijstroken per rijrichting opengehouden worden, verwacht het Vlaams Verkeerscentrum meer files 's ochtends in de richting van Brussel en 's avonds richting Lummen.

Tijdens deze werken wordt de weghelft in de rijrichting van Brussel aangepakt. Vanaf 10 april 's avonds zal ook de oprit Kessel-Lo/Vuntcomplex (nummer 20) van de E314 voor het verkeer in de rijrichting van Brussel afgesloten zijn. Weggebruikers die vanuit Wilsele de E314 richting Brussel willen nemen, zullen gebruik moeten maken van de oprit van Holsbeek (nummer 21) of Herent (nummer 18).

Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruiker aan om voor het vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen en naar de verkeersinformatie op de radio te luisteren.

In 2019 zal van april tot september de andere weghelft in de richting van Lummen eenzelfde groot onderhoud krijgen.