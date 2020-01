Verkeershinder op Brusselse binnenring door wegverzakking aan Vierarmentunnel

22 januari 2020

Bron: Belga

Door een wegverzakking aan de Vierarmentunnel in Tervuren is er deze ochtend ernstige verkeershinder op de Brusselse binnenring. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Het is rond kwart na zeven al 20 minuten aanschuiven in de richting van Waterloo en vermoedelijk zullen de files nog aangroeien.