Verkeershinder in Antwerpse haven door ongeval met vrachtwagen Sander Bral

01u35

Bron: eigen berichtgeving 0 Marc De Roeck Gisterenavond deed er zich een verkeersongeval met een vrachtwagen voor in de haven van Antwerpen. Op de aansluiting van de R2 komende van uit Beveren richting Bergen-op-Zoom verloor een vrachtwagenchauffeur om een nog onbekende reden de controle over het stuur.

De vrachtwagen kwam in schaarstand tot stilstand en blokkeerde daardoor de volledige rijbaan. Niemand raakte gewond. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de snelweg te verlaten en terug op te rijden in Stabroek richting Nederland. Het verkeer richting haven neemt best de uitrit in Lillo en oprit in Zandvliet.