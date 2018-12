Verkeershinder aan Antwerps Sportpaleis door wateroverlast AW

08 december 2018

17u43

Bron: Belga 0 De omgeving rond het Sportpaleis in Antwerpen kampt zaterdagnamiddag met wateroverlast. Daardoor is er verkeershinder op het op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis. Dat meldt de Antwerpse politie.

De oorzaak van de hinder is een technisch defect aan de pompen van het nabijgelegen waterzuiveringsstation. Daardoor staat de oprit richting Gent volledig blank. De verkeerspolitie is ter plaatse en begeleidt het verkeer zodat het toch stapvoets voorbij de betrokken plaats kan. Ook de lokale brandweer is ter plaatse.



Het is onduidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. De politie vraagt bestuurders om de omgeving Slachthuislaan, Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan te vermijden.