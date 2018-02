Verkeersexperten sabelen hogere boetes voor middenvakrijders neer: “Dit voorstel dient enkel om azijnpissers te paaien” Fien Tondeleir & Brecht Herman

13 februari 2018

14u40

Bron: Eigen berichtgeving 327 Tot 160 euro boete voor wie op het middenvak blijft rijden. Dat voorstel lanceert Open Vld. Verkeersexperten vinden het een loze maatregel. Want wanneer is iemand een hardnekkige middenvakrijder? En hoe ga je dat controleren? "Dit valt niet in een wet te gieten", klinkt het bij professor Willy Miermans. En heeft de politie niet nu al te weinig middelen, maakt mobiliteitsdeskundige Kris Peeters zich de bedenking.

Open Vld wil bestuurders die rechts inhalen en bestuurders die hardnekkig op het middenvak blijven rijden terwijl er rechts een zee van ruimte is, even zwaar straffen. Concreet: 116 euro bij een onmiddellijke inning, 160 euro bij een minnelijke schikking. Vandaag is middenvakrijden nog een overtreding van eerste graad (respectievelijk 58 en 85 euro).

Verkeersdeskundige Willy Miermans, professor emeritus aan de UHasselt, vindt het "gek" om middenvakrijders zwaarder te beboeten. Dat Open Vld plots z'n tanden zet in het fenomeen, lijkt hem niet verstandig. Hij ziet het voorstel - in een verkiezingsjaar - als een die vooral "de azijnpissers moet paaien". Al zijn dat er veel. Uit een rondvraag van het Vias Institute vorig jaar blijkt dat ruim een kwart van de Belgische bestuurders middenvakrijders op de snelweg de grootste ergernis vindt. Ook Kris Peeters, 'de andere', noemt het voorstel van Open Vld "populistisch".

