Verkeersexpert Kris Peeters: “Geen trendbreuk op vlak van mobiliteit, het wordt business as usual”

07 oktober 2019

Bron: Belga 1 Volgens mobiliteitexpert Kris Peeters is er in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord geen sprake van een trendbreuk op vlak van mobiliteit. "Dat het automobilisme ons intussen in een stevige catch-22 heeft gevangen, lijkt nog niet doorgedrongen. Het wordt business as usual, in plaats van verandering die zou kunnen werken", aldus Peeters in een blog.

"Autogebruik wordt in het regeerakkoord nog altijd afgeschilderd als de norm en nu eenmaal de realiteit waaraan luchtkwaliteitsnormen, geluidsnormen, veiligheidseisen en vooral wijzelf zich moeten aanpassen in plaats van omgekeerd", aldus Peeters. Hij heeft kritiek op de voortzetting van het zogezegde 'modusneutrale en-enbeleid' waarbij men alle weggebruikers tracht tevreden te stellen.

"In de praktijk zal dit neerkomen op het bewaren van de status quo en nieuwe investeringen in wegcapaciteit. Hierdoor verliezen we een eerste keer doordat we geld pompen in dat wat we zeggen te willen terugdringen. Centen besteed aan auto-infrastructuur zijn verloren voor betere fietsinfrastructuur of meer openbaar vervoer. Nieuwe auto-infrastructuur vergt in de toekomst bovendien nog meer geld voor onderhoud, verlichting, schoonmaking...", aldus Peeters.

De mobiliteitsexpert vindt ook dat de Fietsersbond te vroeg heeft gejuicht over de stijging van het budget voor fietsinfrastructuur. "Volgend jaar verlagen de uitgaven naar 100 miljoen en pas op het einde van legislatuur zal de 300 miljoen worden bereikt.” Hij is ook ontgoocheld over wat er voor De Lijn voorzien is in het regeerakkoord. "Het opzet lijkt te zijn De Lijn verder te kort te laten schieten, zodat binnenkort iedereen smeekt om liberalisering.

“Platte belastingsverhoging”

Transportfederatie Febetra noemt de verhoging van de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 32 ton dan weer een “platte belastingverhoging”.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) kondigde de tariefverhoging vandaag aan. De heffing voor vrachtwagens van 3,5 tot 12 ton zou wel gehalveerd worden. Voor Febetra is die regeling slechts een doekje voor het bloeden.

De transportfederatie pleit al langer voor een kilometerheffing die ook geldt voor personenwagens. “Als je alleen vrachtwagens belast, worden de files niet korter”, aldus woordvoerster Isabelle De Maegt. “We betalen sinds april 2016 en we staan nog altijd aan te schuiven. Dat zal met dit regeerakkoord zeker niet veranderen.”

In 2018 werd in Vlaanderen voor 449,4 miljoen euro aan kilometerheffingen geïnd, zo staat nog op de website van Via-Pass. De aangekondigde ingrepen zouden 63 miljoen euro extra moeten opleveren in 2024.