Verkeersellende op E17 Antwerpen - Kortrijk kv

04 april 2018

17u52

Bron: Belga 0 Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk verloopt het verkeer woensdagnamiddag zeer moeizaam. Dat meldt het Vlaamse Verkeerscentrum. Oorzaak zijn een reeks ongevallen in Nazareth en een ongeval in Lokeren op de E17 allebei in de richting van Kortrijk. In totaal zorgen de files voor twee uur vertraging.

"Eerst gebeurden er omstreeks 16.30 uur vier aanrijdingen over een afstand van enkele honderden meter ter hoogte van de parking in Nazareth", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Daar kwam takelwerk aan te pas en dat leidde al gauw tot een file van een uur en twintig minuten." Automobilisten krijgen het advies om als alternatief voor het traject Antwerpen - Rijsel de E19 via Brussel te nemen. Van Brussel naar Kortrijk rij je best via Doornik en van Gent naar Kortrijk neem je best via de E40 naar Brugge en dan de E403.

Grote verkeershinder op 2 plaatsen op #E17 richting Frankrijk! Bij Parking Nazareth zijn er 4 botsingen gebeurd kort na elkaar. In Lokeren is door een aanrijding nu slechts 1 rijstrook vrij. Files! En in totaal ruim 2u aanschuiven! pic.twitter.com/yPBv8xa0Vl Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

"Omstreeks 17 uur gebeurde een aanrijding ter hoogte van Lokeren, ook in de richting van Frankrijk en dat levert een file van drie kwartier op, omdat er maar één rijstrook vrij is", aldus nog Bruyninckx. In verband met het ongeval in Lokeren krijgen automobilisten die vanuit Antwerpen komen, de raad om via de E34 en de ring R4-Oost naar Gent te rijden.