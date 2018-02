Verkeersdrukte verwacht op wegen naar skigebieden komende zaterdag TTR

05 februari 2018

15u42

Bron: Belg 0 Komende zaterdag wordt veel verkeersdrukte verwacht op de wegen naar de skigebieden. Niet alleen bij ons begint de schoolvakantie, ook veel scholen in Zuid-Nederland, verschillende belangrijke Duitse en Oostenrijkse deelstaten en de Franse Alpen. Dat zegt mobiliteitsorganisaties VAB. Touring verwacht wel druk verkeer, maar ziet geen grote problemen zaterdag, maar verduidelijkt dat sneeuw of ijzel het verkeer toch nog in de war kan brengen.

In ons land wordt het vooral druk op de E411 naar de Ardennen. De Alpenregio in Frankrijk heeft volgende week ook vakantie. VAB waarschuwt dan ook voor drukte, niet alleen op de wegen naar de skipistes, maar ook op de pistes zelf. In de regio Rhône-Alpen-Auvergne verwacht Touring druk verkeer, met kans op files. Elders in Frankrijk zien ze geen problemen ontstaan.

In Duitsland zal het verkeer vooral vastlopen in het zuiden van het land, omdat de zuidelijke deelstaten in Duitsland volgende week ook vakantie hebben. In Zwitserland worden de grootste problemen verwacht in de Gotthardtunnel. Ook in Oostenrijk verwacht Touring druk verkeer. Op zondag worden geen problemen verwacht.

VAB waarschuwt wintersporters zich goed voor te bereiden en onderweg alert te zijn. Sneeuwkettingen zijn geen overbodige luxe. 's Nachts rijden wordt afgeraden, omdat dat zeker bij winterse omstandigheden extra gevaarlijk is. Bij winters weer zijn winterbanden verplicht in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.