Verkeerschaos op E403 nadat truck kantelt, volledige snelweg versperd hr jhm

15u02

Bron: Verkeerscentrum, VRT Verkeer 3 Jelle Houwen De snelweg zal wellicht nog de hele dag afgesloten blijven. Op de E403 in Torhout staat het verkeer helemaal stil in de richting van Kortrijk. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Een lading zand ligt op de snelweg.

De chaos ontstond nadat rond 14.15 uur een zwaar ongeval gebeurde. Een Belgische trucker die geladen was met aarde botste er een kilometer voorbij de afrit van Torhout, in de richting van Kortrijk, op een botsabsorbeerder. Die signalisatietruck stond er opgesteld omdat er asfaltwerken bezig waren. Men was er putjes aan het opvullen. De trucker had dat niet gezien en reed achteraan in de op de eerste botsabsorbeerder. Hij probeerde die nog te ontwijken door uit te wijken naar links, maar kantelde en schoof op zijn zijkant door tot tegen de tweede botsabsorbeerder. De trucker kon op eigen kracht uit de cabine geraken en raakte lichtgewond.

Jelle Houwen De vrachtwagen probeerde een botsabsorbeerder nog te ontwijken, maar kantelde.

De verkeersellende is groot. De truck ligt volledig over de breedte van de snelweg en liep zware schade op. De cabine belandde op de vangrails en deels in de zachte berm. Ook de botsabsorbeerders liepen schade op. De truck verloor ook een groot deel van zijn lading die bestond uit aarde. Het verkeer staat sinds het ongeval volledig stil. De ziekenwagen moest via de pechstrook in de verboden richting terug naar Torhout rijden om zo naar het ziekenhuis te gaan. Er stond vlak na het ongeval al een kilometerslange file.

De politie sloot de snelweg af in Torhout. Alle verkeer moet de afrit naar Torhout nemen en daar de calamiteitenroute volgen. Het verkeer dat nu stilstaat tussen Torhout en het ongeval zal later onder politiebegeleiding rechtsomkeer mogen maken. Het langeafstandsverkeer tussen Brugge en Kortrijk rijdt beter om via Gent. De snelweg zal vermoedelijk nog de ganse dag afgesloten zijn. De truck moet nog getakeld worden en de aarde moet nog opgeschept worden.

Verkeerscentrum Het verkeer staat volledig stil ter hoogte van Torhout.

Vlaams Verkeerscentrum Van Brugge naar Kortrijk kies je beter voor de route via Gent (E17 + E40).