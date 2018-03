Verkeerschaos op Antwerpse ring nadat wagen crasht tegen middenberm TTR

26 maart 2018

07u48

Bron: Belga 0 Op de Antwerpse ring is vanochtend een wagen aan hoge snelheid tegen de middenberm beland, ter hoogte van Merksem in de richting van de Kennedytunnel, met grote verkeershinder tot gevolg. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

"Het ongeval had meteen effect op de ochtendspits in Antwerpen op de E19 en de A12", aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 7.30 uur was de weg vrijgemaakt. Het fileleed op de A12 is intussen voorbij, maar op de E19 ondervinden bestuurders nog steeds hinder van het verkeersongeval. Er staat een file vanaf Sint-Job-In-'t-Goor.

De man werd uit zijn geknelde voertuig bevrijd door de brandweer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. "De wagen moest getakeld worden waardoor het verkeer over slechts één rijstrook moest. Er waren een tijdlang drie rijstroken versperd. Daardoor stond het verkeer zo goed als stil", vertelt Bruyninckx.

Gelukkig! Antwerpse ring #R1 in Merksem is weer vrij. Daar was auto tegen middenberm gebotst. Wel stevige file intussen: 2u aanschuiven op #E19 vanaf Brecht! pic.twitter.com/FI4vLutgDv Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link