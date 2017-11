Verkeerschaos in Antwerpen door twee ongevallen in Borgerhout: "Files alom, en ze groeien snel aan" Redactie

07u56 0 Vlaams Verkeercentrum Miserie op de Antwerpse ring, waar in de richting van Nederland drie rijstroken versperd zijn door ongeval ter hoogte van Borgerhout. Daar botsten een vrachtwagen en een auto. Die laatste moet getakeld worden. De files groeien snel aan. De Liefkenshoektunnel richting Nederland is tolvrij gemaakt.

"Het gaat niet om zware ongevallen, maar het stuk Antwerpse ring tussen Berchem en Borgerhout is het drukste van het land, dus daar is niet veel nodig tijdens de ochtendspits", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "Het is niet bepaald een goede start van de werkweek in het Antwerpse."

Richting Nederland reden omstreeks 7.15 uur een vrachtwagen en een personenwagen op elkaar in tussen de af- en de oprit Borgerhout, zodat drie rijstroken versperd raakten. De personenwagen moest getakeld worden en er lag glas op de rijbaan. In de andere richting is enkel de rechterrijstrook versperd. Het ongeval richting Nederland zorgt omstreeks 8 uur voor een file tot in de Kennedytunnel. "Maar vanop de E17 stond er sowieso al een file tot de Kennedytunnel, dus dat is nu één langgerekt lint geworden", zegt Bruyninckx. "We raden het verkeer dan ook aan om die omgeving indien mogelijk te vermijden."

Vanuit het Waasland is omrijden via de tolvrije Liefkenshoektunnel het beste alternatief, vanuit Gent rij je over langere afstand richting Hasselt beter om via Brussel.

Het is een zware ochtendspits in Antwerpen door ongevallen in Borherhout. We zien lange files (met ook hoge wachttijden) op #R1 en op de toekomende snelwegen. pic.twitter.com/4lVC4mi6f6 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link