Verkeerschaos door gaslek in Brugse stationsbuurt, geen hinder voor treinreizigers HA

03 mei 2018

17u11

Bron: Krant van West-Vlaanderen, NMBS, Radio 2 West-Vlaanderen 0 In de buurt van het station van Brugge is rond 15.45 uur een groot gaslek ontstaan. De omgeving is afgesloten, meldt de Krant van West-Vlaanderen. De treinen rijden normaal, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Het verkeer ondervindt wel veel hinder rond het station.

Het lek ontstond tijdens werken in het Albertpark, vlak bij het station. De voorkant van het station is volledig afgesloten als gevolg van het lek. Er hangt een sterke gasgeur en het gaslek is ook duidelijk te horen. Een nabijgelegen hotel is uit voorzorg ontruimd. De Lijn meldt op Twitter dat er voorlopig geen bussen rijden tussen 't Zand en het station van Brugge. In de buurt van het station staan er lange files. Volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols is er geen hinder voor de treinreizigers.

Hulpdiensten en werknemers van Eandis zijn ter plaatse om het lek te dichten.

#Verstoring #Brugge #gaslek

Bussen rijden niet tussen 'T Zand en Brugge Station#delijn https://t.co/ARFK4v8cY3 De Lijn(@ delijn) link