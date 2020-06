Verkeerscentrum: “Vooral autoverkeer in het weekend fors gestegen” TTR ADN

15 juni 2020

12u37

Bron: belga 0 Sinds de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen in ons land is vooral in het weekend het autoverkeer fors toegenomen. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni lag dat namelijk 15,3 procent hoger dan tijdens het eerste weekend van juni. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Wellicht speelt de heropening van horeca, sportclubs en fitnesscentra en het opheffen van het verbod op meerdaagse verplaatsingen in België een grote rol in deze toename. Op het normale niveau zitten we nog niet: het autoverkeer in het weekend ligt nog altijd 20 procent lager dan in de laatste weekends voor de crisis.

Werkdagen

Op werkdagen bleef de toename van het autoverkeer van maandag 8 tot vrijdag 12 juni met 3,2 procent eerder beperkt. Het volume autoverkeer is ook nog altijd 18,5 procent lager dan in de eerste helft van maart. Bij het vrachtverkeer is dat 5,6 procent lager. Vrijdag 12 juni was wel de drukste dag sinds vrijdag 13 maart: die dag legden vracht- en autoverkeer samen 56.718.551 kilometer af.



Op de Vlaamse snelwegen blijft de filedruk volgens het Vlaams Verkeerscentrum voorlopig nog ver onder het gebruikelijke niveau. Zo lag die op de werkdagen van de eerste week van juni 58 procent lager dan tijdens de laatste weken voor de coronacrisis.

Eerste tekenen van structurele files

Minder goed nieuws is echter dat sinds begin juni wel de eerste tekenen van de structurele files weer opduiken. “In de regio Brussel is dat bijvoorbeeld het geval op de E40 in Groot-Bijgaarden, op verscheidene plaatsen op de R0 (Strombeek-Wemmel, Zellik, Zaventem, Vieramentunnel) en op de E411 bij het Leonardkruispunt. In Antwerpen wordt weer file gezien op de E313 tussen Ranst en Antwerpen en bij de Tijsmanstunnel op de R2", aldus het Verkeerscentrum.

Hoewel die structurele files momenteel nog beperkt zijn in omvang en duur, tonen ze aan dat op bepaalde knelpunten het verzadigingsniveau weer wordt bereikt, luidt het tot slot.

