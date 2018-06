Verkeerscamera's aan Leopold II-tunnel al drie jaar inactief: burgemeester Koekelberg kant zich tegen trajectcontrole

mvdb

07 juni 2018

11u14

Bron: VRT

14

De drie jaar geleden geplaatste snelheidscamera's aan de Brusselse Leopold II-tunnel hebben nog nooit gewerkt. Dat is niet te wijten aan technische problemen, maar aan burgemeester van Koekelberg Philippe Pivin (MR), meldt de VRT-nieuwsdienst. Hij is gekant tegen trajectcontrole in de tunnel die onder meer door zijn gemeente loopt.