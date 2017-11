Verkeersbord door de etalage: nieuwe beelden tonen hoe relschoppers vernielingen aanbrachten Hanne Adriaen

12u46

Bron: RTL 0 Rv Deze beelden maken duidelijk hoe heftig het er zaterdagavond in Brussel aan toe ging. De relschoppers gebruikten stoelen en zelfs een verkeersbord om het glas van een etalage te breken.

Bij de rellen raakten 22 agenten gewond, maar ook de brandweer werd aangevallen, zo meldt RTL. "Er wordt nooit over de brandweer gesproken, maar ook zij werd met stenen bekogeld", zegt vakbondsafgevaardigde Eric Labourdette van de VSOA Brandweer. Toen brandweerlui zaterdagavond ter plekke gingen om brandende voertuigen te blussen, werden ze bekogeld met stenen. De herrieschoppers verbrijzelden de ramen van een brandweerwagen en toen de hulpverleners wilden uitstappen, plunderden ze het blusvoertuig.

eOns personeel is moeten wegvluchten waardoor een voertuig volledig kon uitbranden. Een waterkanon van de federale politie kon uiteindelijk de vlammen dovene, aldus Labourdette, die zwaar onder de indruk is van de feiten. eIk heb in mijn dertig jaar dienst al wat geweld meegemaakt, maar agressie van dit kaliber? Nog nooit. Zullen we binnenkort met een tank moeten uitrukken?"

Labourdette laakt ten slotte de laksheid van het gerecht. Dat is volgens hem zijn geloofwaardigheid verloren, omdat dergelijke gebeurtenissen zich blijven herhalen.