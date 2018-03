Verkeersboetes betalen wordt eenvoudiger Astrid Roelandt

28 maart 2018

11u35

Bron: Eigen berichtgeving 0

Je verkeersboetes betalen kan binnenkort een stuk sneller en efficiënter: je krijgt voortaan nog maar één (leesbare) brief, mogelijk al na 6 dagen, kan alles online regelen.

Sinds juli kan je je verkeersboetes al digitaal betalen op verkeersboetes.be. 70.000 overtreders maakten daar al gebruik van, maar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) willen iedereen over de streep trekken, net zoals bij tax-on-web.

Wat verandert er vanaf vandaag?

- Reed je te snel of had je een pintje te veel op? Voortaan krijg je daarvoor nog maar één brief in de bus, in plaats van eerst een proces-verbaal, en later nog een melding met daarin hoeveel je moet betalen. Dat kon dus efficiënter.

- Maar misschien nog veel belangrijker: die brief is leesbaar geschreven. Er staat duidelijk in wat u mispeuterd heeft, en wat u Duidelijker: de informatie over uw overtreding en wat u moet doen, is leesbaar geschreven. En er staat ook wat er gebeurt als u niet op tijd betaalt.

- Twijfel of je geflitst bent? Al vanaf 6 dagen na je overtreding kan je voortaan uit je onzekerheid verlost worden, dankzij slimme camera's en een automatische verwerking. Slimme camera’s herkennen automatisch de nummerplaat, registreren objectief bewijs en laten bij trajectcontrole toe om een vollediger beeld te schetsen. Als een slimme camera een overtreding vaststelt, verstuurt het toestel automatisch alle informatie naar gespecialiseerde verwerkingscentra van de federale politie. Na controle, volgt automatisch de gepaste actie, zoals het creëren van een brief aan de overtreder. Bpost ontvangt al die correspondentie digitaal, drukt automatisch de brieven af, sorteert alles voor en bezorgt de juiste brief aan de juiste persoon.

- Ben je niet akkoord met de boete, en was het bijvoorbeeld de buurman die met je auto op zwier was, dan kan je dat ook online laten rechtzetten. Ook als je een verkeerd referentienummer hebt opgegeven, of een euro te weinig hebt overgeschreven, kan je dat voortaan via verkeersboetes.be rechtzetten. Geen marginaal probleem, want jaarlijks worden er voor bijna 24 miljoen euro boetes verkeerd betaald, van de 234 miljoen euro die in totaal geïnd is. Normaal gezien stort de politie die dan terug, maar voortaan kan u dat gewoon snel rechtzetten. Bijvoorbeeld als je al je boetes opgeteld hebt en samen hebt betaald.

Vragen? Dan kan je nog altijd het callcenter bellen, die je bij de betaling zullen begeleiden.

Ook voor de politie is dit goed nieuws: 270 agenten zullen zich met belangrijkere zaken kunnen bezighouden.