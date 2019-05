Verkeersboetes.be werkt na 2 jaar nog steeds niet goed LDW

20 mei 2019

21u21

Bron: VTM NIEUWS 1 De website verkeersboetes.be die 2 jaar geleden is gelanceerd, staat nog altijd niet op punt. Via die website kan je een verkeersboete betalen of betwisten. Maar de federale ombudsman krijgt geregeld klachten binnen omdat de site niet werkt. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS kon inkijken. Nieuwsanker Freek Braeckman ondervond het ook aan den lijve.

Freek Braeckman is een van de velen die problemen ervaart als hij een verkeersboete wil betwisten. Hij heeft er een gekregen voor een snelheidsovertreding, maar is er bijna zeker van dat hij daar niet was op dat moment. “Ik heb een proces-verbaal gekregen van de politie waarin staat dat mijn nummerplaats geflitst is in Sint-Agatha-Berchem met een snelheid van 54 kilometer per uur, waar ik 50 kilometer per uur mag. Dat is gebeurd op een dinsdagochtend en ik weet zo goed als zeker dat ik op dat moment in mijn bed lag te slapen. Ik was daar niet.”

Freek kan die boete vervolgens betwisten, via verkeersboetes.be, een website van de overheidsdienst Justitie. Maar een eenvoudige procedure is het zeker niet. “Ik heb nu alles ingevuld op de website. Alleen, nu moet ik dat afprinten, in een enveloppe stoppen en opsturen. Als ik geen printer heb, gaan zij het afdrukken, het naar mij sturen en dan moet ik het terugsturen. Ik heb daar twee dagen tijd voor. Dus dat lukt niet.”, vertelt hij.

Nodeloos omslachtig

Een nodeloos omslachtige procedure. De klachten hierover blijven dan ook binnenstromen: 150 in totaal in een jaar tijd. Sinds de lancering van de website twee jaar geleden, is er amper verbetering merkbaar, zegt de ombudsman.

“Er zijn controle-maatregelen in die website ingebouwd, softwarematig. Het is niet dat er geen inspanningen gebeurd zijn, maar het resultaat dat verhoopt was, is er niet”, vertelt federaal ombudsman Guido Herman. “De burger blijft daar op z’n honger. De burger wil weten waar hij aan toe is. En de burger wil duidelijke informatie.”

Maar er is ook goed nieuws: mensen die per ongeluk te veel boete betaalden, kregen dat bedrag nagenoeg allemaal terugbetaald.