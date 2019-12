Verkeersboete negeren? FOD Financiën zal vanaf volgend jaar zonder politierechter overgaan tot inning ttr

05 december 2019

15u55

Bron: belga 2 De FOD Financiën zal vanaf begin volgend jaar zelf kunnen afdwingen dat mensen die kleine verkeersovertredingen hebben begaan en die de betalingsbevelen blijven negeren toch hun boetes betalen. Een tussenkomst van de politierechtbank zal daarbij niet langer nodig zijn. Dat bevestigt de FOD Justitie. De bedoeling is dat op die manier niemand nog ontsnapt aan de betaling van zijn verkeersboete.

Mensen die een boete voor een kleine verkeersovertreding niet betalen, krijgen verschillende brieven om hen toch tot betaling aan te zetten. Het gaat onder meer over boetes voor rijden zonder gordel, een kleine snelheidsovertreding of geen voorrang verlenen. Wie aan het eind van dat proces nog altijd niet tot betaling is overgegaan, zal binnenkort niet langer voor de politierechtbank moeten verschijnen. Het is namelijk de bedoeling dat de FOD Financiën zelf zal overgaan tot het innen van de boete en de bijkomende kosten.



Die nieuwe regeling moet begin 2020 ingaan. Over een exacte datum zal morgen duidelijkheid komen. Dan zal ook beslist worden in welke parketten dat systeem als eerste in werking zal treden. De wijziging wordt namelijk pas geleidelijk doorgevoerd. "Bij zulke nieuwe zaken beslissen we altijd om het proces gradueel op te starten, omdat er mogelijk nog kinderziektes zijn", zo zegt Edward Landtsheere, de woordvoerder van de FOD Justitie.

Werklast verminderen

De uiteindelijke inning zal dan kunnen gebeuren via de afrekening van de belastingen, via een beslag op het loon of door het immobiliseren van het voertuig. Het bevel tot betaling kan bovendien worden uitgewisseld met andere EU-lidstaten, zodat ook mensen die niet in België wonen de boete niet zullen ontlopen.

De regeling moet de werklast bij de politierechtbanken en het parket verminderen. "De basis is dat er niet langer moet gedagvaard worden, al blijft die mogelijkheid wel bestaan. En een burger kan ook nog altijd beroep aantekenen. In dat geval zal de zaak wel nog voor de politierechter verschijnen", zegt Landtsheere.