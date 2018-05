Verkeersagressie loopt compleet uit de hand in Molenbeek: motorrijder wordt aangevallen met winkelkar VDBS

25 mei 2018

17u53 0 Op YouTube is een filmpje opgedoken van een motorrijder die aangevallen werd met een winkelkarretje in Sint-Jans-Molenbeek.

De feiten dateren 19 mei en werden gefilmd door een cameraatje dat bevestigd zat aan de helm van de motorrijder. Op de beelden is te zien hoe een auto dubbel geparkeerd staat op de Gentsesteenweg en daarbij de weg belemmerd voor andere weggebruikers. De motorrijder maakt de autobestuurder daarvan attent door even wat extra gas te geven. Maar daar laat de autobestuurder het niet bij. Aan het rode licht rijdt de wagen tegen de motor en komt het tot een verhitte discussie. De motorrijder laat niets aan het toeval over en vlucht weg. Maar niet veel later wordt hij opnieuw geconfronteerd met een van de vrienden van de autobestuurder die uit het niets een winkelkar naar de motorrijder gooit. Daarbij kwam de motorrijder gelukkig niet ten val, en kon hij ontkomen. Hij vraagt de video zo veel mogelijk te delen en hoopt dat het gerecht in actie schiet.

Bent u of kent u de motorrijder, gelieve dan contact op te nemen met 3535@hln.be