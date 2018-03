Verkeersagressie in Maaseik: 83-jarige rijdt over uitgestapte bestuurder, met viervoudige bekkenbreuk tot gevolg SVM

15 maart 2018

17u01

Bron: Belga 0 Een gevangenisstraf met uitstel van twee jaar, een boete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden: die straf eiste de procureur voor de 83-jarige bestuurder die vorig jaar tijdens een geval van verkeersagressie een dertigjarige bestuurder van een Mini Cooper overreed in Maaseik. Aan het ongeval hield de dertigjarige W.K een viervoudige bekkenbreuk en een verbrijzelde heup over.

Op 9 april vorig jaar reed de 83-jarige G.C. om 8.30 uur van de parking van de bakker in de Sint-Lambertuskerkstraat de Rotemerlaan op. Hij schatte dat hij nog voor een aankomende Mini kon, maar onderschatte de snelheid waarmee die afkwam. De bestuurder van de Mini moest uitwijken voor de tachtiger en stopte enkele meters verder.

"Voorbij het zebrapad stak die auto mij voorbij en reed hij rakelings voor me in. Hij parkeerde op de rijbaan en was op die manier snel uit zijn auto", verklaarde de tachtiger aan de rechter in Tongeren. De bejaarde man voelde zich bedreigd, temeer omdat W.K ook nog eens teken deed of hij gek geworden was.

Verschillende versies

Over wat er daarna gebeurde hingen de beide mannen een ander verhaal op voor de rechter. Volgens de tachtiger sprong W.K. op zijn motorkap, maar die beweert dat hij geschept werd door de bejaarde bestuurder. De gevolgen zijn echter dezelfde. G.C reed enkele meters verder met W.K. op zijn motorkap. Toen hij wilde stoppen, vloog de dertigjarige van zijn motorkap, kwam hij onder de auto terecht en werd hij overreden.

De dertigjarige werd met schaafwonden over zijn hele lichaam, een viervoudige bekkenbreuk, een verbrijzelde linkerheup en interne schade overgebracht naar het ziekenhuis in Bree. Daar moest hij twee maanden revalideren. Momenteel staan er nog enkele operaties gepland en werkt hij nog steeds aan zijn herstel. Als de tachtiger ooit nog wil rijden, moet hij opnieuw slagen voor het examen en een psychologische test. Vonnis op 12 april.